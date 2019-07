Praet è stato indicato come obiettivo di calciomercato del Milan, ma adesso sembra esserci il Valencia in pole position. Trattativa con la Sampdoria avviata.

Dennis Praet è uno dei giocatori accostati ripetutamente al Milan in questa finestra estiva del calciomercato. E’ stato allenato alla Sampdoria da Marco Giampaolo, al quale non dispiacerebbe averlo nuovamente a disposizione.

Tuttavia, in serata il giornalista Gianluca Di Marzio a Sky Sport ha spiegato che in questo momento il centrocampista belga è più vicino al Valencia. La trattativa con la Sampdoria è in corso e l’accordo sul cartellino sembra abbastanza vicino. 15-16 milioni di euro più bonus il prezzo, più basso di quello (25 milioni) che circolava in queste settimane.

Il problema è l’intesa economica sull’ingaggio di Praet. Il Valencia e l’agente non sono ancora d’accordo sulle cifre. Vedremo se nelle prossime ore arriveranno conferme anche dalla Spagna in merito alle notizie date in serata in Italia. Il Milan in questo momento appare più orientato verso Jordan Veretout della Fiorentina, anche se la chiusura della trattativa non è vicina. Alfredo Pedullà di Sportitalia ha rivelato l’aumento dell’offerta cash, ora si attendono aggiornamenti ulteriori.

