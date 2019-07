Dopo la conferenza stampa di presentazione di Marco Giampaolo oggi a Casa Milan, adesso concentrazione sull’inizio del raduno. Domani a Milanello la squadra inizia a lavorare agli ordini del nuovo allenatore.

Il club tramite il proprio sito ufficiale ha diramato i nomi dei 29 giocatori convocati, presenti diversi Primavera. Non ci sono i giocatori che in estate sono stati impegnati con le rispettive nazionali tra Europeo Under 21, Copa America e Coppa d’Africa. Si aggregheranno più avanti al gruppo, dopo un periodo corretto di vacanza per riposare e poi tornare ad allenarsi per la nuova stagione.

1) BIGLIA Lucas Rodrigo

2) BONAVENTURA Giacomo

3) BORINI Fabio

4) BRESCIANINI Marco

5) CALABRIA Davide

6) CALDARA Mattia

7) CALHANOGLU Hakan

8) CAPANNI Gabriele

9) CAPONE Andrea

10) CASTILLEJO Samuel

11) CONTI Andrea

12) DONNARUMMA Antonio

13) DONNARUMMA Gianluigi

14) EMBALO DJALO Tiago Daniel

15) FERNANDEZ SAEZ DE LA TORRE Jesus Joaquin “SUSO”

16) GABBIA Matteo

17) HERNANDEZ Theo Bernard François

18) KRUNIĆ Rade

19) MALDINI Daniel

20) MIONIĆ Antonio

21) MUSACCHIO Mateo

22) PIĄTEK Krzysztof

23) PLIZZARI Alessandro

24) REINA Pepe

25) RODRIGUEZ ARAYA Ricardo Ivan

26) ROMAGNOLI Alessio

27) SALA Alessandro

28) STRINIĆ Ivan

29) VALENTE DA SILVA André Miguel

QUI L’ELENCO DEI GIOCATORI CHE SI AGGREGHERANNO NEL CORSO DELLA PREPARAZIONE

1) CUTRONE Patrick: rientro il 18/07/2019

2) KESSIE Franck Yannick: rientro tra 5 e 10 agosto 2019

3) LAXALT Diego: rientro il 23/07/2019

4) TOLENTINO COEHLO DE LIMA Lucas “PAQUETÁ”: rientro il 30/07/2019

