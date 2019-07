La presentazione di Marco Giampaolo al Milan in conferenza stampa. Le dichiarazioni del tecnico, di Paolo Maldini e di Zvonimir Boban.

Ci siamo, il grande giorno è arrivato. Marco Giampaolo si presenta al Milan in conferenza stampa stampa, nella sala della sede di via Aldo Rossi. Il tecnico risponderà alle domande dei giornalisti presenti. Al suo fianco anche Paolo Maldini e Zvonimir Boban.

Sarà un’occasione per spiegare il suo progetto e le sue idee. Per lui questa è la prima grande opportunità in carriera e non vuole sbagliare. Ieri è stato a Milanello insieme al suo staff per prendere confidenza col nuovo ambiente di lavoro.

Da domani si riparte e noi di MilanLive.it seguiremo gli allenamenti e vi racconteremo ciò che succederà. Si comincia oggi con la presentazione del nuovo allenatore. Vedremo se ci sarà modo anche di parlare di calciomercato, argomento tanto caro ai tifosi ma non solo. Finora sono arrivati Rade Krunic e Theo Hernandez, in attesa di formalizzare Ismael Bennacer.

Giampaolo al Milan, dall’idea all’ufficialità

Dopo l’ultima partita di campionato contro la SPAL, Gennaro Gattuso decide di dare le sue dimissioni. Troppo grandi le divergenze di vedute con Ivan Gazidis, che punta su un Milan giovane e di prospettiva. Paolo Maldini prende in mano la situazione con il ruolo da direttore sportivo, mentre Leonardo saluta per il Paris Saint-Germain.

Piace Simone Inzaghi, ma Claudio Lotito lo blinda. L’ex capitano va dritto su Giampaolo, profilo coerente con il nuovo corso. I due si incontrano in barca, poi qualche settimana dopo a Milano insieme anche agli altri dirigenti.

Il 19 giugno la tanta attesa ufficialità. “Ho lavorato sodo per ottenere questa chance, per me il Milan è una grandissima opportunità“, dirà il tecnico nella sua prima intervista tre giorni dopo.

