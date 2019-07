Il Brasile porta a casa la Copa America. Battuto il Perù 3-1. In gol prima Everton, poi Gabriel Jesus e Richarlison. Trionfo anche per Lucas Paquetà.

Per la quinta volta nella storia, il Brasile vince la Copa America. Tutto secondo pronostico: battuto il Perù 3-1, ma non è stata semplice come invece si aspettavano in molti. Decisivo Gabriel Jesus, ma espulso nei minuti finali, e protagonista Everton.

I verdeoro ci mettono poco a sbloccare la partita: in gol ci va proprio il giocatore del Gremio, tante volte accostato al Milan negli ultimi mesi perché voluto fortemente da Leonardo. Non è un caso se adesso piace al Paris Saint–Germain. Questa Copa America è il suo biglietto da visita per convincere anche gli scettici.

Guerrero pareggia per il Perù su calcio di rigore per un fallo di mano di Thiago Silva. Ma il Brasile riesce comunque a chiudere il primo tempo in vantaggio: segna stavolta Gabriel Jesus, che nel primo gol aveva fornito un assist al bacio dopo una grande giocata ad Everton. Il giocatore del Manchester City è il trascinatore della squadra.

Brasile-Perù 3-1, Gabriel Jesus protagonista

Nella ripresa il Perù crea poco. Sembra finita, ma poi lo stesso Jesus si fa espellere per doppia ammonizione. Dà qualche speranza agli avversari, che provano ad attaccare con maggior intensità, ma senza precisione. Il Brasile, guidato dalle retrovia da Thiago Silva e Marquinhos, tengono botta senza troppi problemi.

Al 90′ ancora spettacolare protagonista Everton: salta tutti e viene abbattuto in area, è rigore. Lo realizza Richarlison, entrato dopo l’espulsione di Gabriel Jesus al posto di Roberto Firmino. Anche lui, in forza all’Everton, spesso accostato al Milan negli ultimi mesi. 3-1, Copa America al Brasile.

Fra quelli che potevano arrivare, c’è anche chi è arrivato davvero, e ci riferiamo ovviamente a Lucas Paquetà. Ha giocato soltanto 5′ in questa competizione. Non ha trovato spazio, chiuso da giocatori del calibro di Philippe Coutinho, Firmino, Gabriel Jesus ed Everton. Ma questo trofeo è anche suo. In questa Copa America c’è un pizzico di rossonero.

