La Sampdoria allenata da Marco Giampaolo è stata squadra leader nelle percentuali realizzative e nei tiri nello specchio

Sarà un Milan offensivo e spesso alla ricerca del gol e della giocata perfetta.

Marco Giampaolo non si è ancora presentato come nuovo allenatore rossonero, ma chi conosce un minimo il lavoro del tecnico nativo di Bellinzona sa bene come il suo credo calcistico passi principalmente dal bel gioco, dalle verticalizzazioni e dai molteplici tentativi a rete.

La sua Sampdoria, che nelle ultime tre stagioni ha mostrato sempre brillantezza e dinamiche offensive convincenti, raramente è stata decretata come squadra ‘noiosa’: ha peccato di continuità nell’arco della stagione, ma è sempre stata una squadra nel bene e nel male abile ad emozionare ed a creare importanti presupposti di gioco e qualità.

La conferma arriva dai dati di Opta Sport: il noto portale che si occupa di numeri e statistiche del calcio internazionale si è focalizzato sulla Samp della stagione 2018-2019. La squadra guidata da Giampaolo e giunta al nono posto finale è risultata leader nelle finalizzazioni e nelle conclusioni nello specchio.

12.3 & 48 – Con Marco #Giampaolo alla guida, la Sampdoria è la squadra che ha registrato sia la miglior percentuale realizzativa (12.3%) che la percentuale più alta di tiri nello specchio (48%) nella Serie A 2018/19. Impronta. pic.twitter.com/fdVw3pgO0N — OptaPaolo (@OptaPaolo) 8 luglio 2019

In pratica la squadra blucerchiata del bomber Quagliarella è quella che nell’ultimo campionato ha ottenuto la miglior percentuale di gol fatti (12,3%) in base ai tiri effettuati e allo stesso tempo anche il maggior numero di conclusioni nello specchio della porta avversaria (48%). Concretezza e precisione, due armi su cui il Milan di Giampaolo punterà sicuramente.

Staff Giampaolo: Bonera e Turci a Casa Milan

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it