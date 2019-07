Grande professionalità del neo milanista Rade Krunic: il bosniaco si sta già allenando a Milanello prima dell’avvio del ritiro

Ufficialmente non è ancora un calciatore del nuovo Milan, ma Rade Krunic ci si sente giustamente già a tutti gli effetti.

Il centrocampista bosniaco, scelto personalmente dal neo tecnico Marco Giampaolo che lo aveva allenato anni fa ad Empoli, già diverse settimane fa ha svolto le visite mediche a Milano ed è soltanto in attesa dell’annuncio. Nonostante certe formalità non si siano ancora risolte, Krunic ha scelto di iniziare anzitempo la sua personale avventura rossonera.

Il calciatore classe ’93, come rivelato poco fa dall’emittente tv Sky Sport, è oggi giunto a Milanello per cominciare a lavorare con un allenamento personalizzato ed individuale. In attesa delle ufficialità e dell’inizio del ritiro estivo agli ordini di Giampaolo, Krunic ha fatto capire di fremere per la sua nuova esperienza professionale e quindi di voler mettersi subito in forma.

L’ex Empoli, costato 8 milioni di euro, è effettivamente risultato come il primo acquisto della stagione 2019-2020 del Milan, operato dal direttore tecnico Paolo Maldini con un blitz segreto in Toscana. Krunic forse non sarà considerato un colpo ‘top’ e nemmeno un sicuro titolare, ma la volontà e l’intraprendenza nel cominciare da solo gli allenamenti è davvero encomiabile.

Keivan Karimi – redazione MilanLive.it

