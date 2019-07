L’arrivo di Ismael Bennacer al Milan è in fase di stallo in questo momento. I rossoneri hanno in mano l’accordo con l’Empoli, trovato nell’incontro della scorsa settimana: 16 milioni più uno di bonus al club toscano per il centrocampista classe 1997.

Ciò che manca, come rivelato da Gianluca Di Marzio a Calciomercato – L’originale, è l’intesa con l’agente del giocatore. Paolo Maldini e Frederic Massara proveranno a raggiungere questo accordo nelle prossime ore in modo da finalizzare l’acquisto.

Bennacer al momento è impegnato in Coppa d’Africa con l’Algeria. Domenica sera, con la vittoria contro la Guinea, ha conquistato i quarti della competizione. Il giocatore ha collezionato un bellissimo assist per Riyad Mahrez.

Questo impegnato sicuramente è un ostacolo al momento per chiudere la trattativa. Il giocatore è totalmente concentrato sul quarto di finale e non pensa ad altro. Il suo agente sta lavorando per fare da intermediario e arrivare ad una stretta di mano col Milan.

Fase di stand-by inevitabile quindi in questo momento. Bennacer è un obiettivo del club rossonero, individuato da Marco Giampaolo come il regista del futuro. Ha tutte le caratteristiche per fare bene in quel ruolo. Sono state messe le basi per l’acquisto, ma adesso va chiuso per evitare inserimenti.

Redazione MilanLive.it

