Castillejo e Laxalt potrebbero non rientrare nel progetto tecnico di Marco Giampaolo. Sono arrivate delle richieste, ma il Milan ha un’idea precisa da seguire.

Il Milan dovrà lavorare per forza di cose anche nel calciomercato in uscita. Qualche cessione è indispensabile, sia per fare cassa che per alleggerire la rosa di Marco Giampaolo. Alcuni giocatori non rientrano nel suo progetto.

Fra questi ci sono Samuel Castillejo e Diego Laxalt, entrambi in uscita al momento. Lo spagnolo, arrivato un anno fa dal Villarreal per oltre 15 milioni, è un esterno puro d’attacco, ruolo non previsto da 4-3-1-2. Molto difficile vederlo in posizione di trequartista, mezzala o seconda punta.

Piace in Spagna, in particolare a Valencia e allo stesso Villarreal che lo ha ceduto un anno fa. Il Milan potrebbe ricavare una buona cifra dalla sua cessione, visto che è un giocatore giovane e con certamente delle qualità tecniche importanti.

Laxalt invece è uno dei quattro terzini presenti oggi in rosa. L’ultimo arrivato è Theo Hernandez, poi ci sono Ricardo Rodriguez e Ivan Strinic. L’uruguagio è fra quelli che può essere sacrificato, anche perché ha mercato.

La scorsa settimana il suo agente è stato in sede per parlare con Paolo Maldini e ha confermato la possibilità di addio. C’è il Torino, l’Atalanta e anche lo Zenit San Pietroburgo. Al giocatore piacerebbe rimanere in Italia.

Stando a quanto detto da Gianluca Di Marzio a Calciomercato – L’originale, il Milan ha ricevuto richieste per entrambi: sia Castillejo che Laxalt. Questo conferma quindi le indiscrezioni sopra riportate. I rossoneri però non hanno alcuna fretta, né di acquistare e né di vendere.

