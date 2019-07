Non solo la Curva del Milan, anche quella dell’Inter non appoggia l’ipotesi che l’Atalanta utilizzi San Siro per le partite casalinghe di Champions League.

Sta facendo molto discutere la richiesta dell’Atalanta di giocare a San Siro i match casalinghi di Champions League. L’Inter e il Comune di Milano hanno dato l’ok, mentre il Milan deve ancora decidere se dare il proprio via libera.

Intanto le tifoserie delle due squadre milanesi sembrano abbastanza unite, concordano sul non concedere lo stadio alla Dea. Soprattutto quelli rossoneri sono contrariati dall’ipotesi di vedere l’Atalanta giocare al Giuseppe Meazza, una beffa dopo l’esclusione dalla prossima Europa League concorda con la UEFA. La società Milan tiene conto dell’idea dei propri supporter, non a caso non ha dato l’ok per adesso.

Curva Nord Inter, comunicato ufficiale: no all’Atalanta a San Siro

Ma anche sul fronte Inter non mancano i critici. La Curva Nord ha diramato un comunicato ufficiale per esprimere la propria posizione di netta opposizione all’idea di far disputare all’Atalanta le gare casalinghe a San Siro.

«ALTRA SCELTA SCELLERATA, SE L’ATALANTA GIOCHERA’ A MILANO CI SAREMO ANCHE NOI.

Verrebbe da sorridere per non inorridire davanti al fatto che per il comune di Milano una festa ai giardini pubblici fosse un problema di ordine pubblico ma far giocare a San Siro una squadra la cui tifoseria è storica rivale di entrambe le curve milanesi non lo sia.

Ancora una volta ci vediamo costretti a manifestare civilmente il nostro disappunto e per questa ragione invitiamo fin da ora tutti i frequentatori della Nord a ritrovarsi davanti al Baretto in tutte le occasioni in cui veramente l’Atalanta dovesse infestare il nostro stadio con la propria presenza per le partite di Champions.

Il nostro dovrà essere un presidio civile nel limite del nostro diritto di una libera frequentazione di un locale pubblico con l’obiettivo di richiamare l’attenzione sull’assurdità di una scelta dettata dagli interessi e che calpesta ogni logica.

ATALANTA A MILANO NO GRAZIE»

