Corsi, patron dell’Empoli, commenta l’operazione di calciomercato che ha portato Krunic al Milan e parla anche dell’affare Bennacer.

Nonostante la retrocessione in Serie B, l’Empoli in organico aveva giocatori che diverse società importanti hanno poi cercato. Alcuni si sono già trasferiti e altri lo faranno nei prossimi giorni.

Tra coloro che hanno lasciato la Toscana c’è Rade Krunic, di fatto il primo colpo messo a segno da Paolo Maldini, Zvonimir Boban e Frederic Massara. Fabrizio Corsi, patron dell’Empoli, a calciomercato.com ha commentato positivamente il colpo fatto dal Milan: «Io direi ottimo. Krunic ha fisico e tecnica di primo livello, il suo limite è stato uno fino a oggi: la poca consapevolezza dei propri mezzi. Quando strappa fa paura, io credo che al Milan prenderà maggiore coscienza del suo potenziale».

Calciomercato Milan, quando arriva Bennacer? Corsi spiega la situazione

Il centrocampista bosniaco è a Milanello per lavorare agli ordini di Marco Giampaolo, anche se ieri ha fatto del lavoro personalizzato dato che ha qualche problema fisico da smaltire. Un giocatore destinato a diventare suo compagno anche in maglia rossonera è Ismael Bennacer. Il presidente Corsi sull’operazione ha commentato: «Manca qualcosa tra gli agenti e il Milan, ma non penso nulla di grande. Stanno discutendo dei dettagli, spero si possa risolvere tutto in 24/48 ore. Per Bennacer è una grande opportunità, sarebbe sciocco non prenderla».

L’accordo economico tra i due club c’è già. Adesso il Milan deve sistemare alcuni dettagli inerenti il contratto del centrocampista dell’Empoli, impegnato in Coppa d’Africa 2019 con l’Algeria. Una competizione nella quale sta risultando tra i maggiori protagonisti a suon di buone prestazioni. Bennacer dovrebbe costare circa 16-17 milioni di euro, bonus compresi. Ormai siamo vicini alla chiusura per questo trasferimento.

Donnarumma: “Voglio dare tutto, il Milan deve tornare in Europa”

