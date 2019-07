Incontro di calciomercato a Casa Milan, dove è arrivato Martin Guastadisegno: è l’agente di Pezzella, difensore centrale della Fiorentina e della nazionale argentina.

Il Milan è alla ricerca di un nuovo difensore centrale per completare un reparto bisognoso di almeno un innesto. L’addio di Cristian Zapata e i problemi fisici di Mattia Caldara impongono alla società di prendere un rinforzo in quel ruolo.

Il nome nuovo di oggi è quello di German Pezzella, pilastro difensivo e capitano della Fiorentina. Come rivelato dai colleghi di calciomercato.com, il suo agente Martin Guastadisegno è arrivato a Casa Milan verso le 14 ed è andato via dopo circa 40 minuti di colloquio. Oltre che del centrale argentino, potrebbero aver parlato anche di altri assistiti del noto procuratore. Nelle prossime ore il quadro sarà più chiaro.

Comunque il club rossonero intende accelerare per dare a Marco Giampaolo l’innesto di cui necessita. L’idea di Paolo Maldini, Frederic Massara e Zvonimir Boban è quello di prendere un difensore che abbia dell’esperienza. Pezzella ha 28 anni ed è nel giro della nazionale argentina. E’ approdato alla Fiorentina nella finestra estiva 2017 del calciomercato, proveniente dal Betis Siviglia. Il suo contratto scade nel giugno 2022. Il centrale sudamericano è stato accostato pure a Napoli e Roma in queste settimane. E non mancano richieste dall’estero.

Calciomercato Milan LIVE, le notizie di oggi 10 luglio 2019

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it