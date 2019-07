La Puma ha pubblicato la foto ufficiale della terza nuova maglia del Milan, presentata ieri dal club rossonero in un vento a ‘Dazi Milano’.

Ieri sera il Milan ha presentato ufficialmente la nuova terza maglia. Come nel caso della prima, anche questa ha raccolto molti consensi sui social dei tifosi. E in effetti la Puma ha realizzato un prodotto davvero niente male.

L’evento è stato organizzato a ‘Dazi Milano’, uno spazio eventi in zona Parco Sempione. La divisa, diversa da quella dello scorso anno, si presenta con una base completamente nera e con dei “graffi” di colore rosso su tutto il corpo centrale.

Le maniche invece sono tutte nere. Sul colletto c’è un piccolo tricolore. La parte frontale è la solita: logo Milan sul cuore, Puma dall’altro lato e Fly Emirates al centro. Una maglia davvero molto bella così come lo sono anche la prima e la seconda.

If you feel the ROAR, you belong with us 🔥🔴⚫

Presenting the New @acmilan 2019/20 Third Kit. Out now at https://t.co/MgFFc1OfLL pic.twitter.com/xhB6rv6A0F

— PUMA Football (@pumafootball) 10 luglio 2019