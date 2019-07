Calciomercato Milan: torna di moda il nome di Gaston Pereiro, stella del PSV Eindhoven e nel giro della nazionale uruguayana. Fissato il prezzo del cartellino.

La sessione estiva del calciomercato è in pieno svolgimento e il Milan è tra i club che in Italia ha maggiore bisogno di muoversi. C’è una squadra da rinforzare in tutti i reparti per poter ambire al ritorno in Champions League.

Paolo Maldini, Zvonimir Boban e Frederic Massara stanno lavorando intensamente per dare a Marco Giampaolo gli innesti giusti. Theo Hernandez e Rade Krunic sono già arrivati, molto probabilmente arriverà anche Ismael Bennacer. Ma non bastano. La dirigenza lo sa e conta di riuscire a prendere nuovi rinforzi al più presto, fermo restando che vanno fatte anche cessioni e che la fretta non deve essere cattiva consigliera.

Calciomercato Milan, idea Gaston Pereiro del PSV Eindhoven

La Gazzetta dello Sport oggi rivela che il Milan ha rimesso nel mirino Gaston Pereiro, 24enne trequartista in forza al PSV Eindhoven. Il giocatore, presente all’ultima Copa America con la maglia dell’Uruguay, piace anche al Watford della famiglia Pozzo (proprietaria pure dell’Udinese). Sa giocare anche da ala offensiva ed è dotato di ottima tecnica.

Nell’ultima stagione 8 gol e 11 assist in 36 partite totali giocate tra Eredivisie, coppa nazionale e Champions League. Forte fisicamente (è alto 1,88 m), Pereiro è pronto a lasciare l’Olanda per mettersi alla prova in un campionato più impegnativo. Non è una prima scelta del Milan, al quale è stato offerto. Il PSV Eindhoven chiede non meno di 15 milioni di euro per il suo cartellino. Il contratto del calciatore scade a giugno 2020, quindi c’è margine di trattativa.

Il club rossonero sta valutando la possibilità di affondare il colpo oppure di rivolgere le proprie attenzioni su altri profili. Va detto che Pereiro in questo momento non può essere una priorità, dato che nel suo ruolo il Milan ha già altri giocatori.

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it