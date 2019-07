Il Milan continua a sperare di chiudere per Jordan Veretout, altro obiettivo primario dei rossoneri per il proprio centrocampo

Non solo Ismael Bennacer; la priorità del Milan in questa fase della sessione di calciomercato è quella di costruire il miglior centrocampo possibile.

Servono dunque almeno altri due rinforzi dopo il primo colpo Rade Krunic, calciatori dinamici e tecnici che possano fare al caso di Marco Giampaolo, allenatore che in conferenza stampa lunedì ha fatto sapere di avere bisogno della qualità e della personalità giusta per poter riportare il Milan nei piani alti della classifica.

Calciomercato Milan, domani nuovo contatto con la Fiorentina per Veretout

Ecco perché, come raccolto anche da Gianluca Di Marzio poco fa, il Milan spinge ancora per arrivare a Jordan Veretout. Sembra ormai una corsa a due per il centrocampista francese della Fiorentina, che oltre ai rossoneri piace anche alla Roma.

Secondo il giornalista esperto di mercato di Sky Sport, il Milan domani in mattinata dovrebbe incontrare i vertici viola per un altro tentativo formale: nuovo assalto a Veretout e possibile aumento dell’ultima offerta, che vedeva i rossoneri proporre una cifra cash intorno ai 12 milioni più il cartellino di Lucas Biglia.

La situazione Veretout ormai è piuttosto chiara: il calciatore classe ’93 vuole lasciare la Fiorentina e non ha partecipato alla prima sgambata nel ritiro di Moena. Probabilmente salterà anche la tournée americana dei viola e il tecnico Vincenzo Montella ha fatto sapere pubblicamente che il club sta cercando la migliore soluzione per cederlo.

Il Milan proverà dunque l’ultimo affondo, dimostrando di volere fortemente questo calciatore. Ma occhio alla solita Roma, che ha già formulato l’offerta migliore sia alla Fiorentina che a Veretout, e pure al Napoli che resta sullo sfondo ma sempre pericolosamente.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

