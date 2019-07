L’ex rossonero Gianluca Lapadula, dopo due stagioni non esaltanti al Genoa, ripartirà dalla neopromossa salentina

In vista della prossima stagione il Milan spera di sfatare il tabù della maglia numero 9 affidandola a Krzysztof Piatek, centravanti che ha già fatto vedere cose molto buone in rossonero.

Tre anni fa tale numero di maglia molto ambito ma allo stesso tempo poco proficuo era finito sulle spalle di Gianluca Lapadula, centravanti classe ’90 che il Milan acquistò nel 2016 dal Pescara. Doveva essere la rivelazione della stagione rossonera, invece il bomber torinese di origini peruviane non è riuscito ad imporsi.

Nelle ultime due stagioni Lapadula ha provato a fare meglio con il Genoa, senza però eccellere: solo 7 reti in due anni per l’ex milanista che addirittura nell’ultimo campionato era stato messo inizialmente fuori rosa per poi essere reintegrato da Cesare Prandelli nel finale. Inevitabile la cessione in estate per l’attaccante che ripartirà ormai ufficialmente dal neopromosso Lecce.

Lapadula è pronto a vestire la maglia dei salentini giallorossi: come riportato da Sky Sport oggi l’ex Milan è sbarcato in città dove domani svolgerà le visite mediche di rito. L’affare con il Genoa si è concluso sulla base del prestito con diritto di riscatto; in bocca al lupo a Gianluca che ai tempi del Milan era stato comunque elogiato da molti tifosi per la grinta e la voglia di emergere.

Sala: “San Siro? Promesso alle Olimpiadi 2026. Progetto da valutare”

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it