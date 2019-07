L’Atalanta potrà giocare a San Siro nei match casalinghi di Champions League. Il patron Percassi ringrazia Inter e Milan per il via libera concesso dai club.

Non sono mancate le discussioni, soprattutto tra i tifosi di Inter e Milan, ma alla fine l’Atalanta ha ottenuto ciò che voleva. La squadra di Gian Piero Gasperini potrà giocare a San Siro le partite casalinghe di Champions League.

Nella giornata di ieri è arrivato il via libera definitivo del club rossonero, che si era preso qualche giorno in più per decidere. La società nerazzurra e il Comune di Milano avevano dato subito l’ok, rimaneva il dubbio Milan. Il presidente Paolo Scaroni aveva detto che avrebbe tenuto conto dei pensieri dei tifosi, però così non è stato e dunque ha permesso all’Atalanta di usufruire della Scala del Calcio.

Atalanta a San Siro in Champions: Percassi ringrazia Inter e Milan

Antonio Percassi, patron dell’Atalanta, ha voluto scrivere una lettera per ringraziare Inter e Milan. Poter giocare in uno stadio storico come il Giuseppe Meazza nel prima partecipazione della squadra nerazzurra in Champions League è sicuramente un onore.

«Voglio ringraziare personalmente e a nome di tutta l’Atalanta Bergamasca Calcio le società calcistiche di Milano F.C. Internazionale e A.C. Milan e le loro Proprietà per la prestigiosa opportunità concessaci. Aver avuto la disponibilità dello Stadio “Giuseppe Meazza” in occasione della nostra prima storica partecipazione alla prossima edizione della Champions League ci riempie di gioia ed è motivo di grandissimo orgoglio.

Poter giocare la Coppa più importante a San Siro rappresenta per l’Atalanta qualcosa di veramente storico. E lo faremo cercando di onorare al meglio in campo questa grande opportunità, ma soprattutto con enorme e sincero rispetto per le due Società e per le rispettive tifoserie che in questo stadio hanno saputo scrivere la storia del calcio italiano e mondiale.

Un sentito ringraziamento da parte nostra è rivolto al Comune di Milano e al suo Sindaco Giuseppe Sala che con grande sportività hanno sposato immediatamente la nostra richiesta. Infine il nostro grazie è rivolto anche all’U.S. Sassuolo ed alla sua Proprietà oltre che alla città di Reggio Emilia: nelle ultime due stagioni ci hanno affiancato con amicizia garantendoci la possibilità di giocare l’Europa League al Mapei Stadium facendoci veramente sentire sempre come a casa nostra.

Grazie di vero cuore».

Redazione MilanLive.it

