Niente Milan, il futuro di Andersen è in Francia. Oggi il Lione ha confermato ufficialmente che il difensore della Sampdoria giocherà in Ligue 1.

Joachim Andersen si appresta ad iniziare un nuovo capitolo della sua carriera in Francia. Dopo le due stagioni positive in Italia con la maglia della Sampdoria, adesso è pronto per giocare nel Lione.

Jean Michel Aulas, presidente del club francese, oggi ha confermato l’arrivo del difensore centrale 23enne: «Andersen è arrivato su un aereo privato con la sua famiglia». Anche il direttore sportivo Juninho si è espresso sulla stessa linea: «Andersen è un giocatore fantastico. La sua abilità tattica e le sue qualità ci aiuteranno. Speriamo di annunciare il suo arrivo a breve e che i negoziati siano finalizzati».

Il giocatore è pronto per la nuova esperienza al Lione. Nelle prossime ore firma del contratto e annuncio ufficiale del suo trasferimento in Ligue 1. La società francese ha investito 24 milioni di euro più 6 di bonus per strapparlo alla Sampdoria. Anche il Milan si era interessato ad Andersen, ma la valutazione troppo alta ha impedito l’operazione. Il club rossonero adesso ha rivolto la propria attenzione su German Pezzella, difensore centrale e capitano della Fiorentina. Prezzo sui 18-20 milioni.

Calciomercato Milan LIVE, le notizie di oggi 12 luglio 2019

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it