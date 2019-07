Milan-Fiorentina, tentativo anche per German Pezzella. Oltre Jordan Veretout, il Diavolo ora tenta anche il capitano viola. L’agente, mercoledì, è stato nella sede rossonera.

Jordan Veretout e non solo. Il Milan ora bussa in casa Fiorentina anche per un altro profilo: German Pezzella.

Come riferisce La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, la società, che ha già chiesto informazioni nei giorni scorsi, ritoccherà l’argomento anche quest’oggi. Così nel corso dell’incontro in programma oggi per il centrocampista francese, il Diavolo farà un nuovo tentativo per il il 28enne argentino.

Milan, la richiesta della Fiorentina per Pezzella

Il problema – rivela la rosea – è che la società di Rocco Commisso ha chiesto una cifra altissima per il sudamericano: 20 milioni di euro, la stessa che ha spinto la dirigenza milanista ad abbandonare la pista per Dejan Lovren.

Martin Guastadisegno, l’agente del giocatore, intanto mercoledì è nella stato nella sede del Milan: l’argomento Pezzella è stato anche affrontato, ma se la richiesta della Fiorentina resta questa, difficilmente la trattativa potrà proseguire. La maxi richiesta per il giocatore – rivela il quotidiano – è in realtà un messaggio chiarissimo ad Elliott Management Corporation: il capitano viola è incedibile.

L’obiettivo del Milan, però, è assicurarsi un difensore di livello in vista della prossima stagione. Sia per i tempi di recupero di Mattia Caldara, sia perché il futuro di Mateo Musacchio, in fondo, non è così certo.

Veretout-Milan, oggi si decide

Nel frattempo questa sarà una giornata decisiva per Veretout. La Fiorentina, infatti, stasera partirà per la tournée negli Stati Uniti e vorrebbe chiudere il capitolo entro oggi.

Paolo Maldini e Zvonimir Boban al momento restano fermi sulla proposta caratterizzata prevalentemente da 12-13 milioni più l’inserimento di Lucas Biglia, mentre la Roma, dopo il no per cash più Grégoire Defrel, ha rilanciato con 16 milioni netti. Per oggi è attesa la fumata bianca, adesso bisogna capire solo la direzione: Roma o Milano?

Redazione MilanLive.it

