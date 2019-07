Milan-Roma, balla un milione fra le offerte per Veretout. Per Bennacer c’è la minaccia Arsenal. Intanto c’è stato un sondaggio per un nuovo profilo.

Gianluca Di Marzio, nel corso di Calciomercato – L’originale, ha dato gli ultimi aggiornamenti sulle mosse del Milan per quanto riguarda i centrocampisti.

Per quanto riguarda Jordan Veretout, oggi ci sono stati gli incontri prima coi rossoneri e po con la Roma. Balla un milione fra l’offerta del Milan e quella della Roma. I rossoneri hanno alzato la propria proposta: 15 milioni più due di bonus senza Biglia, la Fiorentina oggi ha ribadito di non volere l’argentino. La Roma invece offre 16 milioni più due di bonus.

Insomma, un milione di differenza. I viola non hanno accettato nessuna delle due offerte perché sperano che questo testa a testa possa andare avanti. Nessuno delle due però arriveranno ai 25 milioni richiesti inizialmente e questo la Fiorentina lo sa.

Lunedì gli agenti di Ismael Bennacer a Milano per firmare la loro parte. L’Empoli ha dovuto avvisare l’Arsenal di questa trattativa oggi: i Gunners hanno due giorni di tempo per pensare alla possibilità di pareggiare l’offerta dei rossoneri, ma da Londra non filtra questa possibilità.

Il Milan pensa anche ad un altro centrocampista: si tratta di Jean Seri, oggi in forza al Fulham, lo scorso anno fu ceduto agli inglesi dal Nizza per 30 milioni. I rossoneri hanno fatto un sondaggio per l’ivoriano.

Milan, Caldara cambia numero. Theo “erede” di Piatek

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it