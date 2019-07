Secondo quanto riportato da Sky Sport, ad oggi la Roma è in vantaggio sul Milan per Veretout. Il motivo è legato all’offerta economica fatta alla Fiorentina.

Domani inizia una nuova settimana e si ricomincia sul fronte Jordan Veretout. Il Milan è fortemente interessato al giocatore, tanto da spingersi a fare una nuova offerta da 16 milioni più 2 milioni di bonus.

I rossoneri si sono convinti a togliere Lucas Biglia come contropartita tecnica, sintomo che c’è la volontà molto concreta di prendere il centrocampista francese. Ma nel frattempo c’è la Roma che non molla di un centimetro. I giallorossi hanno individuato in lui l’erede di Daniele De Rossi e vogliono andare fino in fondo.

Dopo aver perso il capitano, Francesco Totti e anche Kostas Manolas, adesso la Roma vuole fare un acquisto importante e spinge forte per Veretout. Stando a quanto riportato da Sky Sport, i capitolini al momento sono in vantaggio rispetto al Milan perché la loro offerta è più alta.

Venerdì, oltre all’incontro a Casa Milan, Daniele Pradè ha visto anche la Roma. La nuova offerta dei giallorossi è di 18 milioni e c’è già la disponibilità di arrivare a 20 milioni. Si attende un rilancio da parte di Paolo Maldini e Frederic Massara, ma è chiaro che ad oggi gli uomini mercato romanisti sono avanti.

Domani ci saranno nuovi contatti fra le parti per capire se ci sono ancora margini di manovra. Stando alle voci di corridoio, il giocatore preferirebbe il Milan, ma la Fiorentina chiaramente vende a chi offre di più. E al momento la miglior proposta è quella della Roma. Ma nelle prossime ore può cambiare tutto.

Redazione MilanLive.it

