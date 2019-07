Il retroscena svelato da Di Marzio per quanto riguarda l’operazione Bennacer. L’affare si è sbloccato stamattina con il no dell’Arsenal a pareggiare l’offerta del Milan.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio a Calciomercato – L’originale, Ismael Bennacer si può considerare un giocatore del Milan. Farà le visite mediche al rientro dalla Coppa d’Africa. Il giornalista ha raccontato un retroscena sull’Arsenal.

Al momento dell’acquisto dai Gunners da parte dell’Empoli, la società inglese aveva conservato una sorta di diritto di prelazione: ha la possibilità di pareggiare le eventuali offerte arrivate ai toscani e acquistare il giocatore algerino. Il club di Fabrizio Corsi ha mandato una mail all’Arsenal per informare dell’offerta del Milan.

I Gunners avevano sette giorni di tempo per rispondere, invece il “No, grazie” è arrivato già questa mattinata. Questa è stata la svolta decisiva per la chiusura dell’affare. Ecco perché Bennacer si può considerare formalmente un giocatore del Milan.

Come ribadito più volte, farà le visite mediche al rientro della Coppa d’Africa. L’Algeria giocherà la finale sabato contro il Senegal. Dopodiché sarà a Milano per mettere nero su bianco e mettere fine a questa telenovela. Poi andrà in vacanza e si aggregherà al gruppo ad agosto.

Veretout, sorpasso Roma sul Milan: ora deve convincere il giocatore

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it