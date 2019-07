L’ex responsabile del settore giovanile del Milan Filippo Galli ripartirà con un ruolo all’interno della FIGC

Un passato glorioso nel Milan, sia da calciatore che da dirigente. Ma il futuro riserverà altro a Filippo Galli, personaggio comunque molto noto e stimato nell’ambiente rossonero.

L’ex difensore, che tra anni ’80 e ’90 ha fatto parte del glorioso Milan guidato da Arrigo Sacchi, già più di un anno fa è stato fatto fuori dal club rossonero secondo la volontà della vecchia proprietà. Galli è stato il responsabile del Settore Giovanile per diverse stagioni, ma non gli è stato rinnovato il contratto, scegliendo di affidarsi a Mario Beretta come coordinatore generale.

Galli oggi, sulla sua pagina Facebook, ha pubblicato un aggiornamento riguardo al suo futuro impiego all’interno della FIGC, un incarico importante del quale lo stesso ex rossonero tiene particolarmente.

Per lui è pronto un ruolo da supervisore allo sviluppo del calcio giovanile in Italia, un lavoro che avrà a che fare con le scuole e sarà fondamentale per reperire nuovi talenti calcistici da lanciare.

