Le ultime news di Sky Sport indicano in Calhanoglu la possibile chiave per arrivare a Upamecano, difensore del Lipsia. Il Milan ci sta pensando.

Tra i difensori centrali accostati al Milan c’è anche Dayot Upamecano, talento classe 1998 in forza al RB Lipsia. Un colpo molto difficile da mettere a segno, vista la valutazione sui 30-35 milioni di euro.

Il giovane francese di origini guineensi è ritenuto un profilo interessante dal club rossonero, che ha avviato alcuni contatti per sondare la pista. Secondo il giornalista Manuele Baiocchini di Sky Sport, ci potrebbe essere l’inserimento di Hakan Calhanoglu come contropartita nella trattativa con il Lipsia per Upamecano.

Il numero 10 del Milan era stato già cercato dal club tedesco nella finestra invernale 2019 del calciomercato. Tuttavia, l’affare non decollò e il turco rimase a Milanello. Adesso potrebbe riaprirsi questa opportunità se effettivamente il Lipsia accetterà di prendere Calhanoglu nell’ambito di un’operazione che coinvolga pure Upamecano.

Si attendono sviluppi eventuali nelle prossime ore. La dirigenza rossonera ha bisogno di prendere un difensore centrale a Marco Giampaolo e potrebbe accelerare a breve. Continuano a circolare anche i nomi di Dejan Lovren, Fabian Schar ed Eric Bailly. Paolo Maldini, Zvonimir Boban e Frederic Massara cercheranno di chiudere al più presto per un rinforzo in difesa.

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it