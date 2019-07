Il Milan inizia a provarci concretamente per Seri, centrocampista del Fulham. Secondo Sportmediaset, c’è già una prima offerta rossonera recapitata.

Jean Michael Seri è un centrocampista che continua ad essere accostato al Milan in questi giorni. Viste le difficoltà ad arrivare a Jordan Veretout, il club rossonero deve valutare anche alternative.

L’ivoriano classe 1991 è un profilo che piace, seppur reduce da una stagione nella quale il Fulham è retrocesso. 30 i milioni di euro che la società inglese sborsò nell’estate 2018 per strapparlo al Nizza e alla concorrenza. 1 gol e 3 assist nelle 34 presenze totali collezionate. Recentemente ha preso parte alla Coppa d’Africa con la Costa d’Avorio, assieme a Franck Kessie, ma dopo le prime due partite da titolare è finito in panchina.

Secondo Sportmediaset, il Milan è pronto a formulare la seguente offerta per Seri: 2 milioni di euro per il prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 15 milioni. Il Fulham è disposto a trattare, ma in questi giorni l’agente del giocatore ha rivelato che il prezzo del cartellino è vicino ai 25 milioni. Inoltre, sul centrocampista ivoriano si sta muovendo con decisione il Galatasaray.

Mister Marco Giampaolo spera di avere un rinforzo in mediana prima della partenza di sabato per la tournée estiva negli Stati Uniti. La dirigenza proverà ad accelerare nelle prossime ore per accontentarlo. La pista Veretout non è ancora chiusa, però la Roma appare in vantaggio e oggi potrebbe chiudere dopo l’incontro con l’agente del francese.

