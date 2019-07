Secondo la stampa francese il Milan non può ancora dormire sonni tranquilli riguardo al futuro di Gianluigi Donnarumma, obiettivo dei parigini

Sia Paolo Maldini che Zvonimir Boban lo hanno fatto intendere a chiare lettere: Gianluigi Donnarumma è il portiere del Milan e dunque non si tocca. Per ora…

L’intenzione dei rossoneri è quella di trattenere ancora a lungo il classe 1999, portiere che da anni ha bruciato le tappe ed è divenuto uno dei giocatori italiani più ambiti e stimati del momento. Lo stesso Donnarumma pare aver fatto sapere al club di non avere intenzioni contrarie alla permanenza, ma il problema è che il mercato estivo è ancora lungo e pieno di insidie.

Calciomercato Milan, il PSG non si arrende: nuovo assalto a Donnarumma?

C’è un problema che il Milan non può sottovalutare: quello della regolarità del bilancio, un break even che per accordi con la UEFA dovrà essere raggiunto entro pochi anni per non rischiare altre sanzioni pesanti e limitazioni su rosa e calciomercato.

Ecco perché un patrimonio del club come Donnarumma potrebbe ancora essere considerato sacrificabile dal Milan in estate, visto che una sua cessione genererebbe una plusvalenza incredibile e preziosissima. Eppure al momento non sono pervenute offerte concrete tali da far vacillare decisioni e resistenze rossonere.

Occhio però al PSG: il ricco club parigino, con l’ex rossonero Leonardo a gestire il mercato, potrebbe tornare alla carica per Donnarumma. Secondo Le Parisien la società francese sarebbe pronta a formulare una nuova offerta nelle prossime settimane, non avendo di fatto escluso l’ipotesi di un investimento molto oneroso per il portiere del Milan.

Il club di via Aldo Rossi ha già rifiutato una proposta da 20 milioni più il cartellino del francese Areola, considerato non utile alla causa. Ma se il PSG si muovesse con una proposta cash importante (almeno da 50-55 milioni) allora il futuro di Gigio verrebbe nuovamente messo in discussione.

