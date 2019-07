Ormai ci sono pochissimi dubbi: Jordan Veretout giocherà con la maglia della Roma e non quella del Milan. Oggi la società giallorossa ha incontrato Mario Giuffredi, agente del giocatore, e si è arrivati ad un accordo definitivo.

Stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio a Calciomercato – L’originale, il summit di oggi pomeriggio è durato poco più di tre ore. Le parti sono arrivate ad un intesa sulla base di un contratto di cinque anni a 2,5 milioni più bonus.

In questi minuti la Roma è a colloqui con la Fiorentina per arrivare ad un accordo definitivo, ma è soltanto una formalità. L’ultima offerta giallorossa è di circa 20 milioni fra parte fissa e bonus, cifra molto vicina alla richiesta iniziale dei viola di 22 milioni.

Il Milan invece non ha rilanciato e ha preferito non esporsi troppo per il centrocampista francese. Ne ha approfittato Gianluca Petrachi, direttore sportivo dei giallorossi, che ha deciso di andare fino in fondo e chiudere l’operazione. Veretout dovrebbe prendere il posto di Daniele De Rossi in mezzo al campo.

I rossoneri hanno chiuso per Ismael Bennacer dell’Empoli per circa 16 milioni più bonus. L’algerino farà le visite mediche una volta finita la Coppa d’Africa, poi andrà in vacanza. Bisogna capire adesso se la società milanista avrà comunque intenzione di prendere un altro centrocampista o se preferirà rimanere così.

Redazione MilanLive.it

