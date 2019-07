Il Milan starebbe seriamente pensando a Luka Modric, la presenza in sede del suo agente oggi è un segnale. Il Real Madrid è disposto a cederlo.

Oggi a Casa Milan si è presentato Blado Lemic, un procuratore molto importante. Che non ha niente a che vedere con Dejan Lovren, come qualcuno ha detto questa mattina.

Ha tanti giovani interessanti in scuderia e si sta parlando di questi. Ma è anche l’agente di Luka Modric. Secondo Gianluca Di Marzio, se ci fosse una minima possibilità, il Milan si farebbe trovare pronto, per tre motivi in particolare.

In primis c’è lo splendido rapporto con Zvonimir Boban, poi perché è la miglior chioccia possibile per i giovani della rosa. Infine, perché è il miglior momento per prenderlo perché il Real Madrid non si opporrebbe. L’ingaggio del croato è di 12,5 milioni netti ed è una cifra che i Blancos non vogliono spendere.

Milan-Modric, solo un sogno?

Il Milan dovrebbe fargli un contratto di almeno tre anni per spalmare il suo ingaggio e pare se ne stia parlando. Nei prossimi giorni si proverà a capire se ci sono tutte le componenti per capire se non è soltanto un sogno.

Chiaramente a noi di MilanLive.it sembra difficile pensare a questa possibilità. Boban in conferenza stampa ha spiegato che c’è l’idea di prendere anche grandi nomi, ma ad oggi è impossibile pensare che Modric possa venire al Milan per una serie di fattori.

I rossoneri non giocano nemmeno l’Europa League e per un giocatore come il croato la competizione europea è fondamentale. Ma oltre a questo, bisogna considerare l’età (34 anni a breve) e lo stipendio di 12,5 milioni. Due situazioni completamente lontane dai parametri imposti da Elliott Management per questo nuovo corso. Giusto sognare, ma è meglio rimanere coi piedi per terra.

