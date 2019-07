De Rossi ha scelto il Boca Juniors. Dopo una lunga riflessione e i no a Milan e Fiorentina, l’ex Roma ha accettato il club argentino.

Daniele De Rossi indosserà la maglia del Boca Juniors. Dopo un lungo periodo di riflessione, il centrocampista giallorosso, stando alle indiscrezioni riportate da Sky Sport, avrebbe scelto di continuare a giocare in Argentina.

In queste settimane ha ricevuto diverse offerte dall’Italia, fra cui anche una proposta del Milan. DDR però non se l’è sentita, così come non se l’è sentita di dire sì alla Fiorentina, l’altra italiana fortemente interessata al giocatore.

Lì avrebbe ritrovato gli amici Daniele Pradè e Vincenzo Montella, ma ha preferito non tradire la sua Roma. Sembrava poter scegliere di ritirarsi per iniziare un percorso da allenatore in Nazionale, ma invece ha spiazzato tutti ed è pronto per una nuova avventura.

Infatti si sta concretizzando l’ipotesi Boca Juniors, la vera grande alternativa alle offerte dall’Italia. Dalla Major League Soccer non sono arrivate proposte, invece gli xeneizes hanno fatto un’offerta anche perché il direttore sportivo è Nicolas Burdisso, ex compagno di squadra alla Roma di De Rossi.

Stando alle ultime indiscrezioni, la trattativa sarebbe praticamente in dirittura d’arrivo. Il giocatore è atteso a Buenos Aires per sottoporsi alle visite mediche ed infine firmare con la sua nuova squadra. De Rossi è da sempre tifoso della squadra argentina ed è stato attratto da questa affascinante opportunità.

