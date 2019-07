Il Milan cerca un difensore centrale e ha messo nel mirino anche Demiral, che la Juventus ha acquistato dal Sassuolo in questa finestra estiva del calciomercato.

Tra gli obiettivi del Milan c’è l’acquisto di un difensore centrale, rinforzo necessario dopo l’addio di Cristian Zapata. Senza dimenticare i problemi fisici di Mattia Caldara. Attualmente Marco Giampaolo ha solamente Alessio Romagnoli e Mateo Musacchio, oltre ai giovani Tiago Djalo e Matteo Gabbia.

Il club rossonero aveva provato a prendere Ozan Kabak, talento dello Stoccarda che però ha preferito lo Schalke 04 anche al Bayern Monaco. Ora si sta cercando un altro profilo da aggiungere alla retroguardia. Circolano più nomi, quelli maggiormente ripetuti sono Dejan Lovren del Liverpool e Matija Nastasic proprio dello Schalke 04. Ma sono circolati anche quelli di Fabian Schar del Newcastle United e di Eric Bailly del Manchester United.

E secondo Sky Sport c’è anche un altro difensore centrale che il Milan sta sondando. Si tratta di Merih Demiral, approdato a gennaio 2019 al Sassuolo e poi acquistato dalla Juventus per 18 milioni di euro in estate. Il club rossonero ci sta provando, ritenendolo un giovane talento in grado di fare bene subito e di crescere tanto in futuro. La trattativa, comunque non è semplice. La Juve valuta Demiral più soldi di quelli da poco spesi e non è detto che voglia cederlo. Anzi, la sensazione è che a Torino vogliano tenerselo stretto.

