Sfuma anche Jean Seri per il Milan. Il centrocampista avrebbe deciso di accasarsi al Galatasaray in queste ore. Un altro obiettivo mancato.

Il Milan ha chiuso per Ismael Bennacer, ma nelle ultime ore ha perso tre obiettivi: Jordan Veretout si è accasato alla Roma, Dani Ceballos è molto vicino all’Arsenal e Jean Seri avrebbe scelto il Galatasaray.

Stando a quanto scrive Sportmediaset, il centrocampista di proprietà del Fulham avrebbe deciso di andare a giocare in Turchia. I rossoneri avevano pensato a lui in questi ultimi giorni e c’era già stata una prima offerta. Troppo tardi però, perché il giocatore ha scelto di trasferirsi al Galatasaray.

Ancora niente da fare. Nella giornata di ieri Veretout si è accordato con la Roma dopo una lunga trattativa. Il Milan non se l’è sentita di rilanciare un’altra offerta più alta di quella giallorossa. Così il francese andrà nella capitale per circa 20 milioni e per un contratto di cinque anni a 2,5 milioni.

In Spagna invece parlano di accordo fra Ceballos e l’Arsenal per un trasferimento in prestito, formula che non ha mai convinto del tutto Paolo Maldini e Frederic Massara. Il giocatore è stato a lungo accostato ai rossoneri, ma senza successo.

Ora è tornato fortemente di moda il nome di Luka Modric, che pare in uscita dal Real Madrid. Il suo biografo ha aperto a questa possibilità, ma non è semplice in alcun modo. Una cosa è certa: oltre a Rade Krunic e Bennacer, Marco Giampaolo ha bisogno di un altro centrocampista.

Il biografo di Modric: “Milan? Operazione fattibile, ecco perché”

Redazione MilanLive.it

