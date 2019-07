Commento laconico e decisamente negativo quello di Silvio Berlusconi, storico patron rossonero, sul Milan di oggi

Sembra passata già un’era geologica da quando Silvio Berlusconi gestiva il Milan con grande orgoglio e senso di appartenenza, ma fu costretto a cederlo per evidenti problemi finanziari della sua holding Fininvest.

Il patron rossonero, che per 30 anni ha guidato il Milan verso una rivoluzione tecnica, strategica e di immagine, ha dovuto cedere ufficialmente le quote di maggioranza nel 2017 alla proprietà cinese capitanata dal misterioso Yonghong Li. Una gestione durata poco più di un anno e rimpiazzata dallo scorso luglio da Elliott Management Corporation, fondo anglo-statunitense della famiglia Singer.

Berlusconi in qualche modo è rimasto nel calcio, acquisendo assieme all’ex amministratore delegato rossonero Adriano Galliani le quote del Monza e ripartendo con un progetto minore ma molto ben architettato. E del Milan di oggi il ‘Cavaliere’ non sembra voler parlare, anche se ha abituato tutti seppur in lontananza a commenti piuttosto ironici e tutt’altro che disinteressati.

A margine di un evento a Lugano, Berlusconi ha snobbato così le domande sul Milan: “Non ne voglio parlare, ormai da tempo sono in sofferenza su questo argomento“. Risposta nulla ma allo stesso tempo amara dell’ex presidente, nonostante il progetto attuale del Milan punti ad una ristrutturazione attraverso simboli di quello che fu il ‘suo’ club, ovvero Maldini e Boban.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

