Patrick Cutrone ha raggiunto oggi il ritiro di Milanello unendosi così ai compagni di squadra dopo le meritate vacanze extra

Bentornato Patrick Cutrone! Oggi il Milan riabbraccia uno dei suoi maggiori talenti italiani e cresciuti nel settore giovanile rossonero dopo le vacanze estive.

L’attaccante classe ’98 è stato protagonista dello sfortunato Europeo Under 21 casalingo con la maglia dell’Italia. Cutrone ha partecipato al torneo continentale segnando anche un gol (purtroppo inutile) contro il Belgio. Non è bastato per riuscire a vincere il proprio girone di qualificazione e agganciare la semifinale del torneo.

Cutrone, come riportato anche dai profili ‘social’ del Milan, oggi si è presentato a Milanello per il primo giorno di allenamento dopo le meritate vacanze extra post-Europeo. L’attaccante classe ’98 si è immerso subito nel lavoro in palestra e ha voglia assoluta di immergersi nel nuovo team guidato da Marco Giampaolo.

In molti durante le scorse settimane hanno destato dubbi sulla permanenza di Cutrone al Milan, vista la concorrenza in attacco e la difficile convivenza offensiva con il titolarissimo Piatek. Su di lui si erano mosse anche squadre importanti come Fiorentina e Torino, ma al momento il giovane Patrick ha raggiunto il ritiro nel centro sportivo di Carnago ed è pronto a mettersi a disposizione senza pensare alle voci di calciomercato.

