Demiral è tra le idee del calciomercato del Milan per rinforzare la difesa. Ma la trattativa con la Juventus non è semplice. Ecco le ultime news da Sky Sport.

Il nome di Merih Demiral continua ad essere accostato al Milan, che cerca un difensore centrale. Questo è un tipo di rinforzo che a Marco Giampaolo serve, visto che nel ruolo ha solamente Alessio Romagnoli e Mateo Musacchio oltre ai giovani Tiago Djalo e Matteo Gabbia.

Secondo quanto spiegato da Sky Sport, il club rossonero cerca un profilo pronto per la Serie A. Il profilo di Demiral piace molto a Giampaolo, è il turco il preferito in questo momento. Ma trovare la quadra con la Juventus non è facile. La società bianconera non vorrebbe privarsi del ragazzo e il Milan comunque non avrebbe intenzione di prenderlo con la formula del prestito.

Complicato arrivare ad un accordo. Vedremo se nei prossimi giorni ci saranno degli aggiornamenti interessanti. La Juventus ha preso Demiral per 18 milioni e lo ritiene un talento con grande potenziale, pertanto l’idea di cederlo perdendone il controllo definitivamente non attira. Da capire se comunque ci possano essere degli spiragli, che ora non sembrano esserci.

Sky – La Roma vuole Suso, il Milan chiede Zaniolo

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it