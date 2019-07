Ecco le parole di Ricky Massara durante la conferenza stampa di presentazione di Hernandez e Krunic come primi colpi estivi del Milan

Nella conferenza stampa di presentazione di Theo Hernandez e Rade Krunic, era presente anche Frederic Massara. Il nuovo direttore sportivo del Milan, seduto accanto ai calciatori assieme a Paolo Maldini, è ormai una presenza fissa nella dirigenza rossonera.

L’ex d.s. della Roma ha risposto ad alcune domande relative al mercato del Milan, visto che i cronisti hanno provato a pungolarlo riguardo a possibili trattative in corso: “Tanti nomi sono accostati al Milan, stiamo ragionando. Vogliamo giocatori funzionali e che possano portare qualcosa a livello tecnico” – ha risposto Massara senza andare nei dettagli.

Massara ha poi commentato le voci di mercato espresse dai quotidiani, senza voler dare troppi indizi: ““Le percentuali oggi hanno poco senso. Il mercato è fatto anche di opportunità in entrata e in uscita. E sono valutazioni che faremo. Le nostre strategie sono chiarissime, non vi preoccupate. Ci confrontiamo quotidianamente con Giampaolo. La squadra è già competitiva, faremo innesti mirati, numericamente va fatta un’integrazione. Poi coglieremo tutte le opportunità. Poi devo dirlo, la fantasia non vi manca…“.

