La splendida rete di sinistro di Theo Hernandez, il terzino del Milan che ha subito dimostrato di essere in forma e in grande spolvero

Pronti, via e subito Theo Hernandez ha fatto capire di essere un calciatore di alto livello e con qualità tecniche davvero enormi.

Il neo acquisto del Milan, presentato ufficialmente alla stampa assieme a Krunic oggi nel primo pomeriggio, è stato protagonista della prima sgambata stagionale dei rossoneri avvenuta in mattinata a Milanello contro il Novara, ultimo test prima della partenza per l’ICC 2019 negli Stati Uniti.

Hernandez, classe 1997, è stato decisivo con il gol dell’1-1 finale nell’amichevole odierna; un gran sinistro dalla distanza che ha trafitto il portiere del Novara, una conclusione che ha messo in chiaro le capacità balistiche. Una rete importante sia perché ha evitato una brutta figura alla prima di Marco Giampaolo come allenatore rossonero, sia perché ha chiarito quali siano le capacità di questo calciatore, del quale si è sempre parlato tecnicamente benissimo, pur essendo stato definito troppo spesso un ‘cavallo pazzo’ dello spogliatoio.

📽 Check out the highlights from the friendly against Novara, with @TheoHernandez‘s first joy! 👏🏻

📽 Ecco gli highlights del test contro il Novara: che gol Theo! 👏🏻 pic.twitter.com/J7XUDz1EF5

— AC Milan (@acmilan) July 19, 2019