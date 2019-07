La Juventus avrebbe proposto alla Roma il prestito di Merih Demiral, giovane difensore centrale che piace anche al Milan.

Aggiornamenti sul futuro di Merih Demiral. Il difensore centrale, acquistato dalla Juventus nelle scorse settimane per 18 milioni di euro dal Sassuolo, non avrà molto spazio in bianconero dopo l’arrivo di De Ligt.

Il Milan si è interessato al profilo del difensore turco classe 1998, ma le richieste economiche della Juventus sono altissime, vicine addirittura ai 35-40 milioni di euro. In queste ore si è parlato della possibilità di un prestito con diritto di riscatto e controriscatto, anche se è un’opzione che aiuterebbe molto i bianconeri a valorizzare il calciatore e ricomprarlo qualora lo ritenessero utile e all’altezza.

Roma, proposto Demiral in prestito

È notizia dell’ultim’ora invece la possibilità di un inserimento della Roma per Demiral. Sarebbe stata proprio la Juventus a tirarla in ballo, in quanto avrebbe proposto il difensore in prestito, facendo leva sulla necessità dei giallorossi di rinforzare la propria difesa.

Ma da casa Roma non sembra esserci grande entusiasmo per l’ex Sassuolo, soprattutto perché un prestito secco farebbe il gioco della Juve che – nel caso Demiral giocasse con continuità in giallorosso – si troverebbe un giocatore valorizzato e pronto per palcoscenici importanti. In tal senso il d.s. giallorosso Gianluca Petrachi sarebbe invece interessato ad un altro difensore bianconero: Daniele Rugani.

Staremo a vedere quali saranno le reali intenzioni della Roma. Il Milan è interessato a Demiral, ma attende ulteriori sviluppi e non vuole in alcun modo aiutare la Juve per far crescere un proprio tesserato. Inoltre i rossoneri dovranno valutare bene il da farsi: il mercato è ancora lungo, ma con Mattia Caldara che tornerà a stagione in corso, sono attualmente soltanto due (Romagnoli e Musacchio), i centrali a disposizione di Marco Giampaolo.

Dunque sarà obbligata la scelta di acquistare un quarto centrale prima dell’inizio del campionato. La ricerca di un profilo esperto è nota, anche per questo c’è qualche dubbio su Demiral (profilo giovane e inesperto).

Escluse le trattative per Lovren e Kabak, si attendono altre idee. Nei giorni scorsi si era parlato di Nastasic dallo Schalke 04, ma nessun sviluppo si è verificato. “Sappiamo bene cosa vogliamo”, ha detto Massara ieri in conferenza stampa. Quindi, non resta che attendere.

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it