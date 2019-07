Plizzari può lasciare il Milan con la formula del prestito: Livorno e Las Palmas si fanno avanti. Il ragazzo cerca spazio per la prossima stagione, vuole giocare.

Il futuro di Alessandro Plizzari è ancora da definire. Ma se Gianluigi Donnarumma dovesse rimanere al Milan, la sua cessione in prestito diventerebbe automatica.

Il portiere classe 2000 ha bisogno di giocare per crescere, non può passare un’altra stagione da terza o quarta scelta senza vedere mai il campo. La società rossonera ne è consapevole, però tutto dipende da cosa succederà con Gigio. In questo momento non ci sono rilanci del PSG, ma non è detto che la trattativa possa riaprirsi nelle prossime settimane.

Intanto Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport, nel corso dello speciale “Calciomercato – L’Originale” ha spiegato che su Plizzari ci sono Livorno e Las Palmas. Della squadra toscana si era già parlato tempo addietro. La novità è quella spagnola, che milita in Segunda Division (la Serie B in Spagna) e ha Rocco Maiorino come direttore sportivo. Il dirigente italiano è stato ds anche al Milan quando c’era la gestione Berlusconi-Galliani. Anche altre società vogliono il ragazzo, ritenuto un grande talento.

