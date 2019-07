Calciomercato Milan: per il centrocampo il nome di Praet è in stand-by, il belga della Sampdoria aspetta news. Intanto due terzini rossoneri vanno ceduti.

Il calciomercato in entrata del Milan a centrocampo non si fermerà a Ismael Bennacer, che sarà in Italia dopo la Coppa d’Africa per gli ultimi dettagli prima delle visite mediche e della firma. C’è la volontà di mettere le mani su un altro centrocampista.

Sfumato Jordan Veretout, che la Fiorentina ha ceduto alla Roma, adesso si cerca il profilo giusto da regalare a Marco Giampaolo. Secondo Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia, in questo momento c’è Dennis Praet che attende notizie dal Milan, che lo ha bloccato da un po’. Il belga ha lavorato con l’attuale mister rossonero alla Sampdoria e gli piacerebbe essere allenato nuovamente da lui. Ovviamente l’ex Anderlecht non aspetterà troppo a lungo, visto che altri club si sono fatti avanti per lui.

Il Milan lavora anche al calciomercato in uscita. Tra le cessioni da fare ci sono quelle di due terzini sinistri, dato che in organico ce ne sono quattro attualmente. Con l’arrivo di Theo Hernandez dal Real Madrid il settore si è ulteriormente arricchito e di conseguenza due devono partire. Tra Ricardo Rodriguez, Ivan Strinic e Diego Laxalt qualcuno è destinato a non vestire più la maglia rossonera.

