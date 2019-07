Accostato anche a Milan e Napoli, il futuro di Fekir dovrebbe essere in Spagna. La stella del Lione sembra ad un passo dal Betis Siviglia adesso.

Nabil Fekir è uno dei tanti giocatori che durante l’estate sono stati accostati al Milan. Un profilo adatto alle esigenze di Marco Giampaolo, vista la sua abilità nell’agire sia da trequartista che da seconda punta.

In Francia avevano riferito dell’esistenza di contatti per la stella del Lione, ma successivamente non sono emersi indizi concreti della volontà del club rossonero di condurre una trattativa per il 26enne franco-algerino. Con un contratto in scadenza a giugno 2020 che non vuole rinnovare, certamente Fekir rappresenta un’occasione importante in questa finestra estiva di calciomercato.

Calciomercato, niente Milan o Napoli: Fekir va al Betis Siviglia?

Nonostante gli accostamenti ad alcune società blasonate, negli ultimi giorni si parla con insistenza di un suo probabile trasferimento al Betis Siviglia. Il club spagnolo dovrebbe cedere Giovani Lo Celso al Tottenham per 60-70 milioni di euro e cerca un sostituto di alto livello. Fekir costa circa la metà a livello di cartellino e l’offerta di ingaggio si aggira sui 7 milioni annui, una bella cifra.

Secondo il quotidiano Marca, all’inizio di questa settimana l’affare dovrebbe concludersi. Il Betis Siviglia investirà circa 25 milioni, garantendo però al Lione una percentuale sull’eventuale futura rivendita del calciatore. Anche Yassin Fekir, fratello minore di Nabil, dovrebbe rientrare nell’operazione. Confermate le voci su un inserimento del Napoli, però il 26enne talento franco-algerino sembra ormai deciso ad approdare in Andalusia per provare ad affermarsi nella Liga.

Correa felice di trasferirsi al Milan: ora tocca ai club

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it