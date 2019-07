Calciomercato Milan: proseguono i contatti per Correa, ma va trovato un punto di incontro sul prezzo. Previsto a breve un incontro con l’Atletico Madrid per cercare l’accordo.

Tutti gli indizi portano ad Angel Correa. Sembra essere lui l’obiettivo del Milan per rinforzare l’attacco. Praticamente ceduto André Silva al Monaco per 30 milioni di euro, il club rossonero è pronto a prendere un altro attaccante.

Il 24enne argentino ha caratteristiche molto diverse dal portoghese. Si tratta di un giocatore che fa della velocità e del dribbling le sue qualità migliori. La seconda punta che farebbe tanto comodo a Marco Giampaolo, che conta di riuscire anche a migliorare il suo apporto realizzativo. I contatti sono stati avviati e la dirigenza milanista spera di giungere presto ad un accordo.

Calciomercato Milan, affare Correa: il punto della situazione

Correa ha dato l’ok al proprio trasferimento al Milan e alcune indiscrezioni hanno anche rivelato l’esistenza di un accordo tra lui e il club rossonero. Ma l’ostacolo principale dell’operazione non è certamente rappresentato dal contratto del giocatore, che all’Atletico Madrid guadagna 2,5 milioni di euro netti annui e che in Italia ne percepirebbe oltre 3.

Va trovata la quadra tra le due società sul prezzo del cartellino. Secondo quanto trapelato in questi giorni, i Colchoneros partono da una valutazione molto alta di 50 milioni. Il Milan, invece, parte da una cifra sui 30-35 milioni. Serve trattare per trovare un punto di incontro e chiudere l’affare. Già domani, o comunque questa settimana, dovrebbe arrivare a Milano il direttore sportivo dell’Atletico Madrid. Andrea Berta incontrerà la dirigenza rossonera per cercare di giungere ad un’intesa.

Intanto Correa è stato convocato da Diego Simeone per la tournée negli Stati Uniti dell’Atletico Madrid, altra squadra che partecipa alla International Champions Cup. Negli USA c’è anche il Milan, partito sabato. L’attaccante argentino si allena con la sua squadra attuale in attesa di capire se a breve vestirà la maglia rossonera. Nei prossimi giorni dovrebbero esserci novità importanti sull’operazione. Giampaolo spera di avere Angel a disposizione quanto prima.

🏧Convocados para viajar a Estados Unidos: Oblak, Adán, Alex; Lodi, Savic, Felipe, Hermoso, Trippier, C. Isaac, Montero, Manu Sánchez; Koke, Saúl, Lemar, Llorente, H. Herrera, Vitolo, Sanabria, Toni Moya, Riquelme; João Félix, Morata, Correa, Šaponjić, Costa y Camello#AúpaAtleti — Atlético de Madrid (@Atleti) 22 luglio 2019

