Nella giornata di ieri, tramite il nostro account Twitter, vi abbiamo proposto il seguente sondaggio: per sostituire André Silva, lo prendereste Angel Correa dell’Atletico Madrid? Vediamo insieme i risultati.



Come potete vedere, per molto poco vince il no, quindi si può dire che la tifoseria rossonera non è d’accordo con l’acquisto del giocatore argentino. Il dubbio più grande è legato alle realizzazioni del calciatore dell’Atletico, che in effetti ha segnato molto poco nei suoi anni in Spagna.

Correa è un giocatore con qualità indiscusse: è molto veloce, ha fantasia ed è abile nel dribbling. Caratteristiche che fanno di lui una perfetta seconda punta in appoggio ad un attaccante di peso (in questo caso, Krzysztof Piatek). Con i Colchoneros ha giocato 188 partite e ha segnato soltanto 30 gol. Troppo poco per un attaccante…

Nonostante le perplessità dei tifosi, il Milan ha deciso di andare fino in fondo a questa trattativa. Infatti è notizia di questi minuti che ci sarebbe l’accordo anche con l’Atletico sulla base di 40 milioni più 10 di bonus, per una spesa totale di 50 milioni. Una cifra sicuramente alta, ma una buona parte arriva dalla cessione di André Silva al Monaco.

