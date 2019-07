Calciomercato Milan: Sky Sport spiega quella che sarebbe la situazione inerente la trattativa per il trasferimento di André Silva al Monaco e quella riguardante Correa dell’Atletico Madrid.

C’è da fare chiarezza dopo le ultime notizie circolate sull’affare che dovrebbe portare André Silva dal Milan al Monaco. Alcune indiscrezioni delle scorse ore hanno messo tutto in discussione.

Domenica l’attaccante portoghese aveva lasciato Boston, dove si trovava con i rossoneri, per fare rientro in Europa e recarsi nel Principato per sostenere le visite mediche per la squadra monegasca. Oggi pomeriggio dalla Francia davano per superati i controlli e mancava solamente la firma sul contratto. Ma in serata è emersa una netta frenata, dovuto a motivazioni non del tutto chiare.

Calciomercato Milan: il punto sulle trattative riguardanti André Silva, Correa e Suso

In questi minuti il giornalista Fabrizio Romano a Sky Sport ha spiegato la situazione. L’operazione al momento appare saltata, nonostante ci fosse l’accordo tra il Milan e il Monaco sul cartellino (30 milioni di euro, bonus inclusi) e sembrava vi fosse anche quello tra André Silva e il club monegasco. Dai due club filtra che vi sia un problema di natura economica. Strano che oggi l’ex Porto fosse a Montecarlo per le visite mediche se c’erano tali problemi. In questo momento ogni discorso appare chiuso.

Il Milan comunque va avanti per Angel Correa, l’affare non è ancora fatto ma i rossoneri puntano a prenderlo a prescindere dalla cessione nell’immediato di André Silva. L’affare dovrebbe costare 40 milioni più bonus, proprio i bonus sono oggetto di trattativa con l’Atletico Madrid. Le due società devono trovare l’intesa e ci stanno lavorando.

Per quanto riguarda Jesus Suso, oggi col suo agente Alessandro Lucci il Milan ha nuovamente parlato dell’opzione Roma. Tuttavia, la trattativa non si è sbloccata. Le contropartite tecniche offerte dalla dirigenza giallorossa non interessano a Paolo Maldini, Zvonimir Boban e Frederic Massara. La richiesta per il cartellino è di 40 milioni. Nessuna novità neppure sul fronte Patrick Cutrone-Wolverhampton. Il ragazzo continua a non essere convinto della destinazione.

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it