Niente da fare, André Silva al Monaco pare sia una trattativa definitivamente saltato. Nessun problema nelle visite mediche, ecco perché non si è materializzato l’affare.

Un duro colpo per il Milan. Ieri sera la notizia dell’affare André Silva al Monaco saltato, pare per problemi legati agli accordi economici. Nessun problema durante le visite mediche. Era rimasto aperto qualche margini, ma adesso pare definitivamente finita.

I colleghi di Tuttomercatoweb scrivono che la trattativa è completamente andata in fumo. Confermato il motivo: niente accordo su questioni economiche del contratto. Dal Principato si continua a far filtrare dei presunti problemi riscontrati nelle visite mediche, ma sarebbe soltanto un diversivo. Il problema è l’accordo fra club e giocatore.

André Silva torna al Milan quindi, in attesa di una nuova sistemazione. In ogni caso l’affare Angel Correa non sembra in discussione. A breve Andrea Berta, direttore sportivo dell’Atletico Madrid, sarà in Italia per trattare la cessione dell’argentino coi rossoneri. Era atteso ieri, ma l’appuntamento è stato rimandato.

Nonostante l’intoppo André Silva, quindi, si va avanti per Correa, probabilmente la società rossonera è convinta di poter piazzare il portoghese altrove, magari con l’aiuto del suo agente Jorge Mendes. Che possa riaprirsi la pista Wolverhampton? Vedremo nei prossimi giorni. Sicuramente resta una beffa per il Milan, che si preparava ad incassare 30 milioni e una plusvalenza di 9 milioni.

