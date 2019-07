Berta, direttore sportivo dell’Atletico Madrid, in Italia in questi giorni ma non ha incontrato il Milan per l’affare Correa. Ecco le ultime notizie da Sky Sport.

La frenata nel trasferimento di André Silva al Monaco ha fatto pensare ad un rischio della buona riuscita dell’affare Angel Correa. Infatti, la cessione del portoghese è importante anche per favorire il calciomercato in entrata. Il Milan deve prestare attenzione ai conti del bilancio, si sa.

Tuttavia, le varie fonti rivelano che la trattativa per l’attaccante dell’Atletico Madrid è tutt’altro che ferma o saltata. Le due società continuano a sentirsi per cercare di chiudere l’operazione, indipendentemente dalla cessione imminente di André Silva. Mancano ancora dei dettagli economici da sistemare.

Milan-Atletico Madrid, nessun incontro oggi per Correa: le ultime news

Il Milan è pronto ad investire 40 milioni di euro di parte fissa più bonus e proprio i bonus sono oggetto di negoziazione adesso. Domenica c’è stata una grande accelerata grazie al blitz di Zvonimir Boban in Spagna e si era parlato di un viaggio in Italia di Andrea Berta, direttore sportivo dell’Atletico Madrid, per chiudere definitivamente.

Marco Bovicelli, giornalista di Sky Sport, spiega che il dirigente dei Colchoneros è stato ieri a Milano ma non ha avuto incontri con la dirigenza rossonera. Infatti, non c’era bisogno di un nuovo summit dopo i passi avanti fatti domenica su cifra, formula e modalità di pagamento dell’operazione. Va limato qualcosa a livello di bonus prima della fumata bianca definitiva.

Correa dovrebbe diventare tra non molto un nuovo giocatore del Milan. La seconda punta che Marco Giampaolo desiderava per creare un tandem importante assieme a Krzysztof Piatek nel suo 4-3-1-2. Il talento argentino deve migliorare in quanto ad apporto in termini di gol, ma ha tutte le qualità per riuscirci e dimostrare di valere l’investimento che il club intende fare.

