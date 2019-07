Il Wolverhampton ha fatto la prima offerta ufficiale per Patrick Cutrone: ecco cifre e dettagli dell’operazione. La trattativa è pienamente nel vivo.

In attesa di capire se ci sarà modo di piazzare André Silva altrove, il Milan ragiona sul futuro di Patrick Cutrone. Come vi diciamo ormai da tempo, anche lui è nella lista dei cedibili. La squadra maggiormente interessata è il Wolverhampton.

Inutile dire che dietro questa operazione c’è la regia di Jorge Mendes, il potente procuratore portoghese che ha molti interessi nei Wolves. I contatti proseguono da tempo e, stando a quanto riportato da Sky Sport, a Casa Milan sarebbe pervenuta la prima offerta ufficiale: 18 milioni più bonus. I rossoneri preferirebbero venderlo a 25-30 milioni.

Dopo il fattaccio André Silva, vendere Cutrone ora diventa molto importante per la società di via Aldo Rossi. Che, nel frattempo, è sempre più vicina ad Angel Correa dell’Atletico Madrid. L’argentino arriverebbe per 40 milioni, si tratta sui bonus. La trattativa è già ben avviata e si potrebbe chiudere nei prossimi giorni, probabilmente a inizio della prossima settimana.

Cutrone-Wolverhampton è un discorso vivo e si potrebbe chiudere in breve tempo. Sicuramente Paolo Maldini proverà ad alzare l’offerta di 18 milioni più bonus per arrivare almeno a 20 e avvicinarsi quindi alla richiesta iniziale. Il ragazzo ha più volte espresso la volontà di rimanere al Milan, o in alternativa di andare in un altro club importante. Ma ad oggi la sua cessione è inevitabile per finanziare il mercato in entrata.

