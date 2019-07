– SE NON VISUALIZZI GLI ULTIMISSIMI AGGIORNAMENTI, CLICCA QUI –

21:00 – Il fischio d’inizio di Bayern Monaco-Milan è fissato alle 3:00 ora italiana. MilanLive.it vi proporrà il match con aggiornamenti testuali in tempo reale!

Prima uscita stagionale per il nuovo Milan di Marco Giampaolo. Al Children’s Mercy Park di Kansas City, la squadra rossonera affronta il Bayern Monaco, prima gara dell’International Champions Cup per il Diavolo.

La partita sarà trasmessa in esclusiva su Sportitalia (qui la guida completa). Il tecnico ha detto che il risultato non gli interessa: baderà molto alla prestazione dei suoi e alla volontà di mettere in pratica ciò che hanno provato in questi primi dieci giorni di ritiro. I ragazzi hanno lavorato molto a Milanello e adesso sono immersi in questa affascinante avventura negli States.

ICC 2019, Bayern Monaco-Milan: le formazioni ufficiali

Non è la prima amichevole in assoluto del Milan, che ha già giocato venerdì scorso contro il Novara, ma è stato come un test in famiglia più che un match vero e proprio. In quel caso si erano già visti i primi segni di Giampaolo: 4-3-1-2 e la volontà di proporre Jesus Suso trequartista.

Il tecnico potrebbe confermare lo spagnolo in quella posizione, Fabio Borini invece potrebbe fare la mezzala con Lucas Biglia in mezzo e Hakan Calhanoglu a sinistra. In difesa Andrea Conti pare preferito a Davide Calabria, coppia di centrali Romagnoli-Musacchio, unica titolare disponibile.

Ecco, di seguito, le scelte ufficiali di Giampaolo e di Nico Kovac:

Bayern Monaco: in attesa di comunicazione

Milan: in attesa di comunicazione

