Jorge Mendes oggi sarà in Italia! Il potente procuratore ha in programma un incontro col Napoli, ma secondo AS potrebbe vedere anche il Milan.

Jorge Mendes sta influenzando parecchio il calciomercato del Milan in questa fase. Ieri sera Alfredo Pedullà ha parlato addirittura di James Rodriguez proposto proprio dal procuratore del club rossonero.

Ma in realtà il potente agente portoghese sta lavorando per il futuro di André Silva ed è coinvolto anche nell’affare Angel Correa. Infatti l’uscita dell’argentino serve per il passaggio dello stesso James all’Atletico Madrid. Occhio però al Napoli, infatti Mendes, come scrive AS.com, sarà in Italia oggi per incontrare Aurelio De Laurentiis nel ritiro di Dimaro.

Prima, però, Mendes potrebbe incontrare il Milan. Come scrive il noto quotidiano spagnolo, è possibile che l’agente vedrà anche il club rossonero per discutere della questione André Silva e magari parlare anche di Angel Correa, anche se il portoghese non è l’agente dell’argentino. Ma, come è noto, Mendes influenza molto il mercato. Che riguardi i suoi assistiti o meno.

Ricordiamo che martedì sera è arrivata la notizia dell’affare saltato di André Silva al Monaco. Il calciatore è già rientrato a Milano e si sta allenando da solo a Milanello in attesa di novità. L’ex Porto è in attesa di notizie per quanto riguarda il suo futuro. Il Milan vuole trovare un’altra sistemazione e probabilmente si parlerà proprio di questo nel possibile incontro con Mendes oggi.

