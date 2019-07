James Rodriguez sarebbe stato proposto al Milan in queste ore. Tutto nasce da un’idea di Jorge Mendes, che sta influenzando molto il mercato rossonero in questa fase.

Siamo in una fase molto calda del calciomercato Milan. Jorge Mendes sta influenzando molto le mosse del club rossonero. L’affare André Silva al Monaco era stato orchestrato da lui, ma qualcosa è andato storto per gli accordi economici.

I monegaschi faranno un ultimo tentativo per prendere l’attaccante portoghese: sullo sfondo c’è il Wolverhampton, che nel frattempo ha fatto un’offerta ufficiale per Patrick Cutrone. Il Milan intanto lavora ancora su Angel Correa dell’Atletico Madrid: non c’è stato l’incontro con Andrea Berta, direttore sportivo degli spagnoli, ma l’affare è già impostato, si tratta sui bonus.

Milan, pazza idea James Rodriguez

Ma, come scrive Alfredo Pedullà sul suo sito, occhio all’imprevedibilità di Jorge Mendes. Stando alle sue informazioni, in queste otre sarebbe stato proposto al Milan addirittura James Rodriguez, finito in una vera e propria telenovela fra Atletico Madrid e Napoli. I Colchoneros sono avanti sul colombiano, aspettano l’uscita di Correa per chiudere. Azzurri defilati.

Tutto resta nelle mani di Mendes. James sarebbe un meraviglioso sogno per la squadra rossonera. Come detto da Paolo Maldini in più occasioni, in questo Milan c’è spazio anche per calciatori di esperienza e qualità, non solo giovani. Il colombiano porterebbe anche una enorme dose di qualità tecnica. Sarebbe il trequartista perfetto nel 4-3-1-2 di Marco Giampaolo.

James fra Atletico Madrid e Napoli

Il futuro di James è diventato un vero e proprio tormentone in questo calciomercato estivo. Sembrava vicinissimo al Napoli, dove avrebbe ritrovato Carlo Ancelotti, poi però il forte inserimento dell’Atletico Madrid, che ha sfruttato la fase di stallo della trattativa fra il club azzurro e il Real Madrid. Aurelio De Laurentiis non ha accettato l’idea di acquistarlo a titolo definitivo per 42 milioni.

Il Colchoneros di problemi economici non ne hanno e lo hanno individuato come rinforzo ideale per quel ruolo di raccordo fra centrocampo e attacco. Nelle ultime ore l’affare si sarebbe un po’ complicato perché Marco Asensio si è rotto il legamento e starà fuori tutto l’anno, quindi il Real potrebbe pensare di tenere il colombiano.

Ma questa non sembra essere un’ipotesi molto concreta. Infatti è molto probabile che il giocatore lascerà comunque i Blancos. Per il Milan, come detto, sarebbe un colpo meraviglioso. Ma è davvero difficile, per diversi motivi. Tra l’altro è strettamente legato all’affare Correa, che pare in dirittura d’arrivo per il club rossonero.

Pedullà: “André Silva, il Monaco farà un ultimo tentativo”

