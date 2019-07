Il futuro di André Silva va definito, dopo la frenata per il trasferimento al Monaco. L’agente Jorge Mendes potrebbe portarlo al Wolverhampton. Correa in sospeso per adesso.

Sembrava tutto fatto per il passaggio di André Silva dal Milan al Monaco, ma c’è stato un inatteso stop dopo le visite mediche. I club ufficialmente non hanno rilasciato commenti e non è chiaro se l’operazione abbia ancora margine di riuscita.

Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia, spiega che l’agente Jorge Mendes (oggi in Portogallo e non in Italia) è impegnato a trovare una sistemazione al proprio assistito. Col Monaco le cose si sono complicate, forse l’affare non è sfumato definitivamente ma comunque il procuratore cerca altre soluzioni. Una può essere il Wolverhampton, club inglese al quale Mendes è molto legato. Proprio al Wolverhampton era stato accostato pure Patrick Cutrone, che deve ancora decidere il proprio futuro.

Per quanto riguarda Angel Correa, l’argentino in questo momento è bloccato. Infatti, ci sono gli accordi di massima tra le parti ma il Milan ha bisogno di fare almeno una cessione importante per poter prendere l’attaccante dell’Atletico Madrid. Secondo Pedullà, serve vendere per sbloccare l’arrivo del’argentino.

Capitolo Lucas Biglia. Confermato il sondaggio concreto del Genoa, il giocatore non è incedibile e la situazione va tenuta d’occhio. Va detto che a bilancio l’ex Lazio pesa per poco più di 6 milioni di euro e il Milan non può fare minusvalenze. A centrocampo Dennis Praet della Sampdoria rimane un obiettivo, ma alle condizioni del club rossonero.

