Anche Paolo Maldini ha approvato la scelta di puntare su Maurizio Ganz, suo ex compagno di squadra e oggi tecnico delle ‘ragazze’ rossonere

Oggi il Milan ha presentato ufficialmente Maurizio Ganz come nuovo allenatore della squadra femminile, uomo scelto per sostituire Carolina Morace, coach che ha portato le ragazze rossonere al terzo posto nell’ultima stagione.

Presente in conferenza stampa a Casa Milan solo marginalmente, il direttore tecnico Paolo Maldini è intervenuto brevemente per commentare la scelta di affidare a Ganz la guida della squadra femminile, con la speranza di dare continuità ed affidabilità al gruppo dopo la prima positiva annata in Serie A.

Nonostante per Ganz si tratti della primissima esperienza da allenatore nel calcio femminile, Maldini ha ammesso di essere molto ottimista e fiducioso nei suoi confronti: “Conosco bene Maurizio e nel suo percorso ha mostrato sempre qualità di leadership, grinta e capacità alla guida di un gruppo. Credo sia la scelta giusta per far crescere il Milan Femminile, dare continuità ai risultati e soprattutto far emergere la qualità delle ragazze, così da dare benefici importanti al club in linea generale”.

La speranza di Maldini e di tutto il Milan è che l’ex bomber di Tolmezzo possa tornare gloriosamente a lavorare nel club dove ha vinto da protagonista lo Scudetto 1998-1999.

